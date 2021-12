Zure nederlaag voor PEC, dat ook tegen Vitesse zichzelf weer in de voet schiet

Het veldspel was prima, de verdediging stond aardig en er werden zowaar een paar goede kansen gecreëerd. Maar ondanks een sterk optreden verliest PEC Zwolle ook in Arnhem (1-0) en gaat het met een kater de feestdagen in.

Vitesse-PEC Zwolle is het verhaal van de 47e minuut. In de tweede minuut van de extra tijd van de eerste helft lijkt PEC Zwolle op voorsprong te komen door een prima treffer van Mustafa Saymak na een vloeiende aanval, maar de VAR zet een streep door de treffer. Luka Adzic staat in de aanloop een teenlengte buitenspel.

In de tweede minuut na rust, opnieuw de 47e minuut, is het Vitesse dat de score opent. Niet voor het eerst dit seizoen heeft PEC dat aan zichzelf te wijten. Thomas van den Belt levert de bal zomaar in en één passje van Nikolai Baden Frederiksen later staat Loïs Openda alleen voor Lamprou en is het 1-0.

Fris spelend PEC

Het is op dat moment een wrange tussenstand voor PEC, dat namelijk één van de betere eerste helften van het seizoen op de mat had gelegd. De ploeg van Dick Schreuder speelt fris en creëert een aantal prima mogelijkheden, die echter niet zijn besteed aan Van den Belt en Slobodan Tedic, voordat Saymak zijn openingstreffer door de neus ziet worden geboord.

Na de mokerslag die Openda na rust uitdeelt, heeft PEC het even moeilijk en voorkomt Lamprou de tweede treffer van Openda. ‘De Blauwvingers’ krabbelen weer op en komen via Bram van Polen, Eliano Reijnders en Adzic tot driemaal toe dicht bij de verdiende gelijkmaker. Opnieuw laat PEC echter zien niet over de benodigde ‘killersmentaliteit’ voor het doel te beschikken. Lichtpuntje is nog wel de rentree van Pelle Clement, die na vier maanden blessureleed voor het eerst weer minuten maakte.

Zo zit iedereen die PEC Zwolle een warm hart toedraagt met een slecht gevoel onder de kerstboom. Slechts zes punten is de schamele opbrengst na achttien wedstrijden, de naaste concurrent (Sparta Rotterdam) heeft er dubbel zoveel. Hoewel PEC vandaag meer had verdiend en het spel wel degelijk reden tot houvast geeft, is het zeer de vraag of de dramatische eerste seizoenshelft nog rechtgezet kan worden in 2022.

