Zwaar gehavend PEC Zwolle gaat af in Den Haag

Trainer John van 't Schip puzzelde zich de dagen voor de uitwedstrijd suf. Zonder de geschorste spelers Dirk Marcellis en Youness Mokhtar moest de oefenmeester noodgedwongen wijzigingen doorvoeren in zijn basisploeg. Op de wedstrijdag kwam daar het wegvallen van Ryan Thomas (vaderschap) nog bij. Vlak voor de aftrap was de blessure van Mustafa Saymak, opgelopen in de warming-up, de nieuwste tegenvaller. De absentie van het dit seizoen zo belangrijke viertal was voelbaar in Den Haag.

Het hele elftal van de Zwolse eredivisionist moest door alle personele problemen op de schop. Verdedigers Sander van Looy (debuut) en Mark Bruintjes, dit seizoen spelend bij de beloften van PEC Zwolle, werden in het slotduel van 2017 voor de leeuwen gegooid. Dat was niet de enige verandering in de basisploeg: ook Wouter Marinus en Erik Israelsson startten. Spitsen Parzyszek en Nijland (wel invaller) begonnen op de bank.

PEC Zwolle mocht keeper Diederik Boer bedanken dat het bij rust 'slechts' 2-0 stond voor ADO Den Haag, na doelpunten van Falkenburg en Johnsen (kopballen). Met name in de beginfase voorkwam de ervaren doelman van de Zwollenaren zeker drie zeker lijkende ADO-treffers. Aan de andere kant was PEC gevaarlijk via Ondaan en Marinus.

Maar beter werd het er in de tweede helft niet op. Falkenburg maakte 3-0 en na de 4-0 van Johnsen riepen de ADO-supporters 'tien, tien, tien'. Het gaf de krachtsverhoudingen op een pijnlijke manier weer. Het zwaar gehavende PEC Zwolle maakte geen schijn van kans. Wetende dat de achterstand dit keer niét omgebogen ging worden, bracht Van 't Schip nog meer jeugd in: Woudstra en Benschop kregen de laatste twintig minuten de kans, al maakte Woudstra de wedstrijd niet vol vanwege een blessure.

ADO Den Haag-PEC Zwolle 4-0 (2-0). 23. Falkenburg 1-0, 44. Johnsen 2-0, 52. Falkenburg 3-0, 62. Johnsen 4-0.