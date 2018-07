Zwaargeblesseerde Sandler half jaar na deal met PEC gepresenteerd door City

Het is namelijk nog maar de vraag of de 21-jarige Sandler in 2018 weer in actie komt. Naar nu blijkt, raakte de centrale verdediger in de laatste competitiewedstrijd van PEC tegen AZ (6-0) zwaar geblesseerd aan de knie waar hij al hinder van ondervond. Hij moet ongeveer een half jaar herstellen.

Clubs en speler hadden de ernst van de kwetsuur aanvankelijk niet in de gaten. PEC droeg Sandler met blessure al snel over aan Manchester City, dat hem door de orthopedisch chirurg liet behandelen in Barcelona. ,,Sandler heeft een klein scheurtje in de meniscus, waaraan hij niet geopereerd hoeft te worden", liet PEC toen desgevraagd weten. Vanuit zijn management werd gesteld dat Sandler op tijd hersteld zou zijn voor de voorbereiding met de hoofdmacht van trainer Pep Guardiola.

Maar zonder Sandler en zonder de meeste WK-gangers werkte de Engelse titelhouder inmiddels al een lucratieve oefentrip in de Verenigde Staten af, met drie wedstrijden tegen Europese topclubs. Het talent zelf meldde zich afgelopen zondag pas in Manchester. Waarom? Een paar weken na de diagnose in Barcelona, werd de Amsterdammer klaarblijkelijk alsnog geopereerd aan het gewricht. Door die ingreep eind mei kwam Sandler plots voor een revalidatie van vijf tot zes maanden te staan.

Transfer

Het was in januari de bedoeling dat Sandler voor 4,5 jaar zou tekenen en het eerste half jaar van het dienstverband aan PEC Zwolle verhuurd zou worden. Toen bleek dat die constructie zijn deelname aan het bekerduel met AZ op 31 januari (laatste dag transferperiode) in gevaar zou brengen of zelfs zou uitsluiten, stond PEC erop de deal met Manchester City voor de zomer alvast rond te maken.

Voorzitter Adriaan Visser bleef er tijdens de kwartfinale van de KNVB-beker zelfs voor achter in Zwolle. Zo kon Sandler - zij het tevergeefs - alsnog meespelen tegen AZ en stelde PEC de transfersom, die in eerste instantie 2,5 miljoen euro bedraagt maar aan de hand van bonussen in het gunstigste geval verdubbeld kan worden, alvast veilig. Een groot deel van de vaste transfersom is door PEC deze zomer al in de spelersgroep geïnvesteerd.

Communicatie

Manchester City heeft vandaag, exact een half jaar nadat de deal met PEC werd beklonken, de overstap wereldkundig gemaakt. In het summiere persbericht meldt de topclub echter niet dat de aanwinst nog maanden uit de roulatie is met een zware knieblessure. Bij de bezegeling van de samenwerking wordt ook de duur van het contract (vier jaar) buiten beschouwing gelaten.

Hoewel het de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis betreft, heeft PEC Zwolle zelf via eigen kanalen een half jaar na dato nog altijd niet officieel melding van gemaakt van de overstap van Sandler. Wel spraken voorzitter Adriaan Visser en technisch directeur Gerard Nijkamp naar buiten toe altijd open over de deal.

Over de zware knieblessure die Sandler op 6 mei als contractspeler van PEC tegen AZ opliep, is dus opmerkelijk genoeg door beide clubs twee maanden na de operatie officieel nog niets gecommuniceerd.

Barcelona

Bij PEC lieten ze na de operatie, begin juni, weten dat de deal met Sandler onvoorwaardelijk was en dat de speler reeds was overgedragen aan de Engelse club. ,,Hij is nu van City en daarom niet voor niets geopereerd in Barcelona", stelde de woordvoerder. ,,Dat hij in de vakantie door City naar Barcelona wordt gestuurd, geeft wel aan dat zij hier de lead hebben en ongetwijfeld weten hoelang hij uit de roulatie is."