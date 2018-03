Zwak PEC Zwolle helpt FC Groningen aan eerste zege in 2018

Trainer John van ’t Schip koos voor het belangrijke uitduel met FC Groningen verrassend voor Queensy Menig als spits. De huurling van FC Nantes kreeg de voorkeur boven Piotr Parzyszek en werd daarmee al de vijfde speler die voor PEC Zwolle dit jaar in de punt van de aanval mocht beginnen. Daarmee leek de coach in te zetten op de counter tegen het geplaagde FC Groningen. PEC Zwolle groef zich in, maar kon zelden gevaar stichten. De thuisploeg was veel hongeriger, secuurder en beter. De achterstand kwam halverwege de eerste helft dan ook niet uit de lucht vallen. Bram van Polen verspeelde – niet voor het eerst – de bal aan een tegenstander, waarna Ryan Thomas de strakke voorzet van FC Groningen-aanvaller Tom van Weert in het eigen doel liep: 1-0.