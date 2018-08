Zware blessure voor Ryan Thomas vlak na vertrek uit Zwolle: 'Het leek onschuldig'

Thomas onderging voor zijn transfer naar de landskampioen een grondige medische check en doorliep de keuring feilloos, laat hij op de website van PSV weten. ,,Bij het blocken van een bal op de training, heb ik deze blessure opgelopen. In eerste instantie leek het niet ernstig, maar we hebben voor de zekerheid een scan laten maken. En die zag er niet goed uit", aldus Thomas, die wel meteen strijdbaar is. ,,Het is niet leuk, maar ook dit hoort bij het leven van een topsporter. We gaan in de komende dagen bekijken wat het beste plan is en dan ga ik aan de slag."