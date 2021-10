Zwolle explodeert: penalty in blessuretijd bezorgt PEC eerste zege van het seizoen

Buitenspel

De wedstrijd had zo’n momentje van opwinding echt even nodig, bleek wel. Want wat PEC en Heracles in de dik zestig minuten ervoor op de mat hadden gelegd, was geestdodend. ,,We willen gaan stormen”, zei trainer Art Langeler voor de wedstrijd nog vol bravoure. Hij wilde de supporters van PEC Zwolle vertier brengen op de zaterdagavond. Maar vermakelijk, nee, dat was niet het juiste woord dat paste bij deze editie van de derby. Spannend was het zeker, maar leuk, poe, allesbehalve zelfs. Wat een verschil met het spektakelstuk van afgelopen weekend, toen Heracles ten onder ging bij Go Ahead Eagles (4-2).