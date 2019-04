Zwolle-keeper Diederik Boer wil met negen vingers naar een topclub

Diederik Boer is de enige keeper in het betaald voetbal met negen vingers. Maar wat hem zeker zo bijzonder maakt, is dat vrijwel nooit iemand het daarover heeft. De meeste mensen weten het niet eens en vinden hem gewoon een goede keeper. 'Ik loop er ook niet mee te koop', zegt de doelman, die zich zelfs afvraagt of zijn trainer Ron Jans ervan op de hoogte is. 'Het zou me verbazen als hij het niet wist, maar ik heb het er nog nooit met hem over gehad.'



Zonnescherm

Als jochie van twaalf verliest hij zijn pink als hij op het schoolplein een tennisballetje van het dak wil halen. Door de regen is de dakgoot glibberig geworden, waardoor hij wegglijdt als hij naar beneden wil klauteren. In zijn val blijft hij met zijn rechterhand achter de stang van een zonnescherm haken. Terug op de grond - met het balletje in zijn handen - schrikt hij zich een ongeluk van al het bloed. Zijn pink is hij kwijt.



Na het ongeval ligt hij er een paar maanden uit. Maar als het verband er eindelijk af mag, trekt hij meteen zijn handschoenen weer aan en laat hij zich op een veldje testen door vader Henk, zelf oud-doelman van topamateurclubs als Urk en Flevo Boys. 'Dat ging allemaal prima. Ik kan me voorstellen dat je zonder duim wel een probleem hebt, maar voor mij was er nooit een belemmering. Ik ben ook niet anders gaan keepen.'



Ten Rouwelaar

In Zwolle moet hij lang wachten op zijn kans. Boer zit op zijn achttiende reeds op de bank bij de hoofdmacht. Als eerste keus Henk Timmer in 2000 naar AZ vertrekt, is hij vier jaar lang de stand-in van Johan van der Werff. In het seizoen 2004-2005 denkt hij eindelijk een basisplaats te kunnen veroveren. Dat Jelle ten Rouwelaar wordt gehaald, is een klap in zijn gezicht.



'Dat was een kantelpuntje voor me', bekent hij. 'Toen Jelle kwam heb ik stevig na zitten denken of ik wel door wilde gaan. Ik zat nog op een leeftijd dat ik weer kon gaan studeren en wilde weten wat de club met me van plan was. Omdat Henry van der Vegt (toenmalig directeur FC Zwolle, red.) zei dat ze veel vertrouwen in me hadden, keek ik het nog een seizoen aang. Een jaar later kreeg ik mijn kans en sindsdien ben ik er niet meer uit geweest.'



Ambitie

Boer woont zijn hele leven al in de polder ('Emmeloord ligt lekker centraal, ik zit zo in Zwolle, Amsterdam of Utrecht') en loopt al bijna twintig jaar rond bij PEC (voorheen FC) Zwolle. Dat zegt niets over een gebrek aan ambitie. 'Die heb ik nog steeds. Ik wil het hoogst haalbare, maar daar komt een beetje geluk bij kijken. Tot nu toe kwam er nog geen club voorbij waarvoor ik alles wil opgeven.'



'Ik heb één ambitie: het lijkt me mooi bij een topclub tweede keeper te zijn. Ik ben gewoon benieuwd naar dat niveau. Als Ajax, PSV, Feyenoord of Twente aan de deur klopt, wil ik dat eens meemaken.'