Zwolle moet het thuis van Ruben Ligeon worden

Door Johan Inan

Ruben Ligeon moet zich gisteren een vliegende keep hebben gevoeld. Nadat de vleugelverdediger aan het begin van de week met PEC Zwolle een akkoord bereikte over een 2,5-jarig contract, wachtte Ligeon in aanloop naar zijn mogelijke debuut in Zwolle tegen NAC, nog een paar hectische dagen. Terwijl zijn nieuwe club donderdag en vrijdag nog druk in de weer was om hem voor de hervatting van de eredivisie speelgerechtigd te krijgen (dat lukte mede door de behulpzame voetbalbond in Slowakije), vloog de hoofdrolspeler gisteren zelf ook alle kanten op. Hij trainde ’s morgens, zette daarna meerdere krabbels en poseerde na de afsluitende sessie met het PEC-shirt in de persruimte, om zich een paar uur later voor de keuring in het Isala-ziekenhuis te melden.

Positief

Voor hij de laatste medische testen volbracht, stond hij in het stadion nog een aantal media te woord en schoof hij in hotel Lumen nog even aan bij zaakwaarnemer Rob Witschge, die tevens de belangen van trainer John van ’t Schip behartigt. ,,Rob belde me vorige maand met de vraag of ik het interessant en leuk vond om met PEC Zwolle mee te gaan op trainingskamp naar Spanje. Daar stond ik heel positief in. Ik had ook meteen zoiets van: nu moeten we doorzetten”, aldus de vleugelverdediger.

Ligeon kon door PEC transfervrij opgepikt worden nadat hij eind augustus zijn contract bij Slovan Bratislava had laten ontbinden en alweer vier maanden zonder club zat. Hij sloot aan bij zijn voormalige club Ajax, waar het trainersduo Michael Reiziger en Winston Bogarde hem tussen de beloften met pittige trainingen fit hield. Ondertussen hoopte hij op een belletje dat hem na meer dan een jaar weer in de eredivisie zou brengen. ,,Ik werd door verschillende clubs uit de Jupiler League benaderd, maar – met alle respect voor die competitie – ik wilde hoger spelen. Ik kon, nadat ik mijn contract liet ontbinden in Slowakije, ook meteen verdergaan in Roemenië. Ik twijfelde. Hoe ver kun je daar nog komen, want wie kijkt er naar je? Financieel is het leuk en aardig, maar privé ga je er niet op vooruit.”

Avonturiers

In Bratislava begon hij na een jaar zijn sociale omgeving in Nederland al te missen. De aanwezigheid van teamgenoten Joeri de Kamps, Lesly de Sa (nu FC Oss), Mitchell Schet en Lorenzo Burnet (inmiddels Excelsior) hielp Ligeon aanvankelijk nog wel zich te settelen. De Nederlandse avonturiers, allemaal gehaald om Slovan aan nieuwe successen te helpen, woonden naast elkaar, in twee appartementencomplexen. Ligeon was aanvankelijk basisspeler en hij vermaakte zich buiten het voetbal met zijn vrienden. Dan verkenden ze samen de winkelcentra in de Slowaakse hoofdstad. Als het weer het toeliet tenminste. ,,Ik weet nog dat we met de club terugkeerden uit Turkije. Het was -11. Zo koud, en zoveel sneeuw. Dat had ik nog niet meegemaakt.”

Heimwee

Toen zijn speeltijd afnam, groeide de heimwee. Vooral naar zijn gezin. Vriendin Jeunessa vloog met dochter Lishainly weliswaar regelmatig voor een paar dagen over, maar vaak was Ligeon alleen. ,,In het begin vond ik dat heel lastig. Later leer je het een plekje te geven en de focus op voetbal te houden. Dat doe je uiteindelijk ook voor je gezin en familie. Er waren wedstrijden dat ik verloor of niet speelde. Dan kom je thuis, doe je de deur open en is er niemand. Dan voel je ’em natuurlijk wel.”

Als het aan Ligeon ligt, zal dat in Nederland weer anders zijn. De oud-speler van FC Utrecht, Willem II en NAC verwelkomde acht maanden geleden een tweede dochter: Jae-Lynn. ,,In de dagen dat zij in Slowakije waren, sprong mijn oudste dochter me in de armen als ik thuiskwam. Dat gevoel wil ik hier ook hebben. Ik ga daarom en omdat ik me weer goed wil bewijzen in de eredivisie, waarschijnlijk ook in Zwolle wonen.’’