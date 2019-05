Zwollenaar Nick Marsman in beeld bij PEC als nieuwe doelman

Doordat Van der Hart transfervrij vertrekt ( waarschijnlijk naar Lech Poznan ) en Boer de handschoenen opbergt , heeft PEC voor het nieuwe seizoen minimaal twee nieuwe keepers nodig. Ook derde keus Dean Bouzanis, gehuurd van Melbourne City, keert komend seizoen niet terug in Zwolle. In de zoektocht naar opvolgers heeft PEC onder meer Marsman gepolst voor een overgang. De verwachting is echter dat de clubleiding met aantrekken van doelmannen wacht op de aanstelling van de nieuwe trainer en diens visie op de plek onder de lat.

De in Zwolle geboren Marsman doorliep de jeugdopleiding bij FC Twente. Die club stalde hem in 2012 weer elders in Overijssel bij Go Ahead Eagles. Daarmee promoveerde hij een jaar later naar de eredivisie. Bij Twente werd Marsman vervolgens een vaste waarde. Vooral in de laatste seizoenen voor hij in 2017 naar FC Utrecht trok, was hij niet onomstreden. In de Domstad moest de voormalige goalie van Jong Oranje de afgelopen twee jaar de Deen David Jensen voor zich dulden.