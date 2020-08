Zwolse huisarts volgt Jos Lemmens op bij PEC: ‘Bijzonder dat ik mijn steentje mag bijdragen’

Schouwink, sinds 1995 huisarts in Zwolle, is bij PEC geen onbekend gezicht. De afgelopen zes jaar was hij al actief als clubarts bij het beloftenteam. Ook zat Schouwink tot op heden altijd op de tribune bij thuisduels. Als supporter, welteverstaan. ,,Het voelt dan ook extra bijzonder dat ik als fervent sporter en voetballiefhebber in mijn vakgebied een steentje mag bijdragen aan de sportieve prestaties van de club.”

Schouwink treedt bij PEC in de voetsporen van Jos Lemmens, die ongeveer een kwart eeuw aan de club verbonden was en deze zomer besloot te stoppen. Technisch manager Mike Willems spreekt over ‘voortreffelijk werk’ in al die jaren. ,,Alle spelers die in al die jaren met Jos gewerkt hebben, waren daar zo enorm over te spreken. Zijn vak heeft hij al die jaren met veel passie uitgevoerd.”

,,Zeker in deze tijden besef je als club nog maar eens extra hoe belangrijk het is dat je een goed medisch team, waar Jos samen met Mineke Vegter de aanjager van was, naast je hebt staan”, vervolgt Willems. ,,Ik ben ook blij dat het ons gelukt is om een waardig vervanger van Jos te vinden. Met Michiel hadden we natuurlijk al de nodige kennis en ervaring in huis.”