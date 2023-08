Een dorp in onzekerheid: wat als dé fabriek dicht moet? ‘Dit is voor ons een mokerslag’

met podcast De mysterieu­ze verdwij­ning van Eefke Wolf uit Wezep: ‘Ze kan ook nog leven, hè’

Ze ging in rook op. Eefke Wolf (25) uit Wezep liep veertig jaar geleden de zijdeur van haar werk in Hattem uit, richting het donkere fietsenhok, om vervolgens in het niets op te lossen. Op een zandpaadje van een kleine 25 meter. Ze liet geen enkel spoor achter. Nog geen voetafdruk. Journalisten Arjen ten Cate en Paulien Plat duiken in haar vermissingszaak. En schijnen nieuw licht op haar verdwijning. Luister de Stentor-podcast ‘Eefke: in rook opgegaan’ nu in alle podcastapps.