‘Is de IJsselderby onthoofd?’ Luister hier naar Vak IJ, dé nieuwe voetbalpodcast van de Stentor

Opvallende uitspraken bij PEC Zwolle? Of opmerkelijke geruchten in de wandelgangen van Go Ahead Eagles? Voor al dit nieuws kun je vanaf vandaag terecht bij Vak IJ , dé voetbalpodcast van de Stentor . Merle Heppenhuis en Wouter Foppen praten in die podcast over alles wat er speelt rond de twee clubs.

Heppenhuis en Foppen zijn de twee clubwatchers van de Stentor. Heppenhuis is bezig aan haar tweede volledige seizoen als volger van PEC Zwolle, dat voor de zomer terugkeerde in de eredivisie. Foppen volgt sinds februari Go Ahead Eagles, dat de afgelopen twee seizoenen een stabiele eredivisionist was. Met de promotie van PEC keert ook de IJsselderby terug, aankomende zondag staan de twee rivalen tegenover elkaar.

Startschot

,,Een mooi moment om met deze podcast te beginnen”, vertelt Heppenhuis. ,,Aankomende zondag staat de eerste van twee IJsselderby’s op het programma. Dat is voor iedereen een wedstrijd om naar uit te kijken en zeker voor ons. De podcast is het startschot van een week vol mooie en leuke verhalen over de derby.”

In de eerste aflevering blikken de twee clubwatchers uiteraard vooruit op de kraker van zondag, maar gaat het ook over het verbod op tifo. In het stadion zijn er geen sfeeracties met spandoeken en vlaggen toegestaan. Heppenhuis en Foppen reageren allebei op de stelling of de IJsselderby daardoor onthoofd is. ,,Clubs en de KNVB moeten oppassen dat ze niet alle leuke dingen uit het voetbal beuken”, zegt Foppen daarover.

Vak IJ verschijnt niet alleen rond de IJsselderby, maar is iedere maandag vanaf 16.00 uur te beluisteren op de site van de Stentor en in je favoriete podcastapp. De clubwatchers bespreken dan alles rond Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. ,,Maar we kunnen het ook zomaar een keer over iets anders hebben. Het is ouwehoeren over voetbal, en de twee clubs in het bijzonder. En wat is er nou leuker dan een halfuurtje praten over voetbal? Mooier wordt het niet”, vindt Foppen.

Praat mee!

Als luisteraar is het vanaf de tweede aflevering ook mogelijk om mee te praten. Elke zondagavond verschijnen er stellingen over PEC en GA Eagles online, waar jij via de site van de Stentor op kunt reageren. Ook is het mogelijk om via een audiobericht op de stellingen te reageren. Heb je een bericht opgenomen? Stuur dit dan voor maandag 10.00 uur naar sportredactie@destentor.nl en wie weet komt jouw bericht voorbij in de podcast!

Vragen?

Niet alleen kun je reageren op de stellingen, ook is het mogelijk om vragen te stellen aan de twee clubwatchers. Heb jij een vraag? Stuur dan voor maandag 10.00 uur een mail naar sportredactie@destentor.nl en mogelijk volgt het antwoord in de podcast!

Omdat het in de eerste aflevering van Vak IJ over de IJsselderby gaat, mag een voorspelling natuurlijk niet ontbreken. Een tipje van de sluier? De een komt met een gelijkspel, de ander rept over een moeiteloze zege.

Volledig scherm Merle Heppenhuis en Wouter Foppen praten in VAK IJ over de ontwikkelingen bij PEC en GA Eagles. © Pedro Sluiter Foto Zwolle