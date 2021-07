Luister | Burgemeesters willen financiële steun voor dorpsfeesten en frustraties bij blinde Corine uit Apeldoorn

Van goddeloze hippies tot christelij­ke helden; Boudewijn de Groot, Jan Slagter en Arie Slob over zwaaiende Elly en Rikkert

29 mei Hoe werd het duo Elly en Rikkert wereldberoemd in de Bijbelgordel? Waarom twijfelden evangelische mensen eerst of hun godsgeloof oprecht was? Fans en vrienden over de komst en het afscheid - na vijftig jaar - van Elly en Rikkert.