Luister | Enorme brand in Zwolle en goed nieuws voor onze zomervakanties!

Beluister hier alle afleverin­gen van de podcast over de Deventer Moordzaak

19 juni Een podcast over de Deventer Moordzaak. Vier medewerkers de Stentor werkten een idee voor een podcast over de Deventer moordzaak uit en kwamen in het najaar van 2019 op de proppen met een vierdelige serie over de spraakmakende moordzaak uit 1999. Precies twintig jaar na de moord aan de Zwolseweg werd de podcast gelanceerd. In de vier afleveringen wordt de luisteraar meegenomen langs de hoofdpersonen en belangrijkste bevindingen rondom de moord op de vermogende weduwe Wittenberg.