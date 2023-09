Luister | Pasgeboren kalfje trekt bekijks • Vrouwen slaan over de kop met hun auto

Luister hier naar alle afleverin­gen van podcast De zwarte dag van Hans

De Zwarte dag van Hans is een onderzoek naar de schimmige dood van een oud-inlichtingenmedewerker. Journalist Koen Voskuil probeert met een team van deskundigen antwoorden te vinden op vragen als: Wat deed een voortvluchtige oplichtster in zijn huis? Wanneer en hoe is Hans van de Ven overleden? En welke zakelijke belangen speelden een rol? Deze podcast verschijnt elke week en is een productie van het AD en aangesloten regiokranten.