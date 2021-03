Luister | Te hoog loodgehalte in speeltuinen Zutphen en opnieuw worden operaties uitgesteld

video | audio Onderweg, op de bank of aan het koken? Vanaf nu kun je ook luisteren naar het nieuws van de Stentor!

25 maart We hebben iets nieuws: vanaf nu kun je ook luisteren naar het nieuws van de Stentor! Op werkdagen brengen we twee keer een kort overzicht van het laatste nieuws in audio. Ook hoor je onze journalisten met achtergrondinformatie over actuele zaken of spraakmakende discussies.