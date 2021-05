Luister | Zorgen om dolfijnen van Dolfinarium en verdachten Zwolse drugsoorlog voor de rechter

Podcast | De bijzondere band van prins Philip met Paleis Het Loo in Apeldoorn

22 april De Britse prins Philip wordt zaterdag begraven. Wat misschien niet iedereen weet, is dat hij een graag geziene gast was op Paleis Het Loo in Apeldoorn. Daar kwam hij meerdere malen vanwege zijn liefde voor de paardensport. In deze podcast gaan we op zoek naar de band die de Britse prins had met Het Loo. We spreken met Pieter van Vollenhoven, Harry Buurman en Paul Rem. Luister hieronder naar hun unieke anekdotes in onze podcast.