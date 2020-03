MH17-verdachte leeft luxe leven in Rusland: ‘Ik ben niet bang voor het proces’

,,Wilt u een eerlijk antwoord?", vraagt Sergej Doebinski, verdacht van het neerhalen van vlucht MH17. De vraag was of hij zich zorgen maakt, nu het proces tegen hem en drie medeverdachten komende maandag begint. Zijn antwoord is duidelijk. ,,Ik word er niet warm of koud van. Ik weet dat ik als Russische burger niet kan worden uitgeleverd. Het staat in de Russische grondwet. Die beschermt me.”