Occulte rituelen, seks en de elite: mysteries Ronde Huis in Nunspeet onderzocht in nieuwe podcast

PodcastIn de bossen op de Veluwe, vlak bij het dorp Nunspeet, ligt een grote, open plek omringd door bomen. Op deze plek stond een rond huis, of beter gezegd hét Ronde Huis. Het werd gebouwd in 1906 door Frank van Vloten en 60 jaar later afgebroken door Staatsbosbeheer. Hoewel het huis er niet meer staat, gaan er wilde geruchten rond over de plek, het huis en de eigenaar. Was het Ronde Huis in Nunspeet een horrorhuis waar kinderen op rituele wijze werden vermoord?

Occultisme, kindermoorden, orgies met hooggeplaatste lieden; de complotten die over het Ronde Huis in Nunspeet gaan zijn even fascinerend als krankzinnig. In de nieuwe podcastserie van de Stentor gaat verslaggever Emma Somsen op zoek naar alle verhalen over dit huis. Zij probeert er achter te komen waarom complotdenkers over de hele wereld zich hier zo in vastbijten. In vier afleveringen hoor je onder andere historicus Wilmar Taal, thrillerschrijver Almar Otten en duik je de bossen van Nunspeet in.

Beluister hieronder alle afleveringen!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De sage van het Ronde Huis

Waar geschiedschrijvers en complotdenkers het over eens zijn, is dat Het Ronde Huis in 1906 is gebouwd in opdracht van Frank van Vloten. Wat er zich daarna afspeelde in de bossen tussen Nunspeet en Vierhouten is al decennia onderwerp van discussie.

Volgens aanhangers van de sage was Van Vloten een wrede, excentrieke man die in de omgeving al snel ‘De Zwarte Duivel’ werd genoemd. Een onheilspellende bijnaam die hij zou hebben gekregen omdat hij vaak werd gezien op een pikzwart paard, geheel in het zwart gekleed. Samen met een naakte, jonge vrouw zou hij door de bossen van Nunspeet hebben gereden.

Tekst loopt verder onder de foto

Volledig scherm Het Ronde huis in Nunspeet. Zittend, van links naar rechts: Kitty Verwey-van Vloten (1867-1945), Johanna E.H. Chr. van Vloten-van Gennep (1824-1906), Odo van Vloten (1860-1930), Betsy Witsen-van Vloten (1862-1946); staand, van links naar rechts: Martha van Eeden-van Vloten (1856-1943), Willem van Vloten (1855-1925), Gerlof van Vloten (1866-1903) en Frank van Vloten (1858-1930). Foto: via uitgever © Gratis

Maar het verhaal wordt nog vreemder. Via een treinspoortje dat Van Vloten aan had laten leggen, zouden jonge meisjes naar Het Ronde Huis worden vervoerd. Niet vrijwillig, welteverstaan. In de bossen tussen Nunspeet en Vierhouten zouden de kinderen zijn verkracht en vermoord door Van Vloten en zijn rijke, invloedrijke vrienden. Volgens de geruchten zou zelfs het Koninklijk Huis, in de persoon van Prins Hendrik, hierbij betrokken zijn.

Hoe zijn al deze wilde verhalen ontstaan? En waarom blijven ze zo hardnekkig rondzingen? Dat hoor je allemaal in podcast het Ronde Huis. De serie is gemaakt door Emma Somsen. De eindredactie werd gedaan door Carin Smolders en Kevin Goes.

Volledig scherm Het Ronde huis in Nunspeet Foto; via uitgever © Gratis

Volledig scherm Wilmar Taal schreef een boek over de bijzondere plek in het Zandenbos. Het Ronde Huis stond ooit daar. Er gebeurden volgens verhalen vreemde dingen. © Cees Baars Apeldoorn

Volledig scherm Auteur Almar Otten, van de thriller Het Ronde Huis, had gerekend op ongeveer 20 belangstellenden voor de wandeling naar het Ronde Huis. Het werden er meer dan 100. Voorafgaand aan de wandeling was er de presentatie van het boek bij boekhandel Osinga. Daar beantwoordde hij vragen en signeerde zijn boek voor de belangstellenden.