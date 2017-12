1 op de 8 sporters slachtoffer seksuele intimidatie; maatregelen nodig

Maatregelen zijn dan ook noodzakelijk, stelt de commissie, zowel voor de aanpak van incidenten én voor preventie. Er wordt te weinig gedaan met meldingen van slachtoffers en als er wél wordt ingegrepen zijn de sancties 'in de meeste gevallen mild'. Van de meldingen bij het Vertrouwenspunt Sport – gemiddeld zeventig per jaar – is onbekend wat daarmee gebeurt. Van het doen van aangifte bij de politie wordt vaak afgezien.



De commissie doet in het rapport een aantal aanbevelingen. Zo moet het melden van seksuele intimidatie verplicht worden gesteld. Ook leden van sportclubs die op de hoogte zijn van misstanden moeten dat verplicht melden bij het bestuur. Die moet vervolgens een onderzoek instellen en indiend nodig stevig optreden. Gaat het om strafrechtelijke vergrijpen, dan moet altijd contact worden opgenomen met de politie.



Naast een verplicht meldplicht roept de commissie sportclubs op ondersteuning vanuit Slachtofferhulp Nederland te regelen voor slachtoffers, moeten drempels voor tuchtzaken worden weggenomen en zouden sportclubs een keurmerk - 'Veilige Sportvereniging' moeten krijgen als ze aan alle eisen voldoen.