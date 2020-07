10.000 CDA’ers mochten niet stemmen bij verkiezing, deel betaalde contributie te laat

Vandaag om 12.00 uur wordt duidelijk of het CDA met Hugo de Jonge of Pieter Omtzigt als lijsttrekker de verkiezingen in gaat. Zij zijn de twee overgebleven kandidaten nadat zaterdag Mona Keijzer bij de eerste stemronde te weinig stemmen kreeg. In die eerste ronde werden ruim 19.000 stemmen uitgebracht, goed voor een opkomstpercentage van 66,2 procent.



Een rekensom leert dat er bijna 29.000 stemgerechtigde leden waren, een getal dat fors lager ligt dan het aantal leden dat het CDA begin dit jaar rapporteerde. Het verschil wordt volgens de woordvoerster deels veroorzaakt doordat leden zich uitschreven of inmiddels overleden zijn. Maar er is ook een fiks aantal leden dat niet op tijd betaalde, ondanks oproepen van partijvoorzitter Rutger Ploum om de contributie voor 24 juni over te maken om het stemrecht te behouden. ,,Er zitten nogal wat wanbetalers tussen helaas’’, stelt de woordvoerster. Dat het meetmoment halverwege het jaar viel was ‘ook niet ideaal’.