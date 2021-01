‘50Plus-bestuurders polsen Henk Krol voor hernieuwde samenwerking’

Krol zelf weigert vanmiddag ieder commentaar, maar enkele ingewijden stellen dat hij een verzoek heeft gekregen van bepaalde hoofdbestuursleden om eens om tafel te gaan zitten over een hernieuwde samenwerking. Zelfs een terugkeer als leider zou zijn geopperd.

Het hoofdbestuur van 50Plus bestaat momenteel uit zeven leden, waaronder partijvoorzitter Jan Nagel. Naar verluidt is niet iedereen binnen de top van 50Plus tevreden over de huidige koers van de partij, die breder is dan alleen de behartiging van pensioenbelangen van de doelgroep. Men zou de focus opnieuw willen leggen bij de pensioendiscussie.

Eerst serieus voorstel

In ieder geval heeft Krol volgens de bronnen gezegd dat hij eerst een serieus voorstel wil ontvangen waar iedereen van weet en het over eens is, voordat er een echt gesprek kan plaatsvinden. Zelf werd Krol al eens het slachtoffer bij 50Plus van handelen achter zijn rug om.

Een kleine club mensen binnen de ouderenpartij blijft morren over de verkiezing van Liane den Haan tot lijsttrekker, mede omdat ze afkomstig is van de Anbo. Want die ouderenorganisatie had altijd een ander standpunt dan 50Plus op het vlak van pensioenen.

Den Haan laat desgevraagd weten dat er niet aan haar stoelpoten wordt gezaagd, al heeft ook zij geruchten gehoord over de ambities van Henk Krol. ,,Wij werken gewoon volop door aan de campagne en proberen die negatieve geluiden van een klein groepje achter ons te laten.”

Onzin

,,Onzin”, noemt 50Plus-voorzitter Jan Nagel het verhaal. Nagel: ,,Er is geen bestuurslid dat erover prakkiseert om Krol terug te halen. Ik weet dat Henk wanhopig is en graag weer met ons in gesprek wil, maar een terugkeer is niet aan de orde. Dat is 100 procent uitgesloten.”

Geert Dales, oud-voorzitter van 50Plus, laat weten het ‘een goed signaal’ te vinden dat in ieder geval een deel van het bestuur Krol er weer bij wil halen. ,,Ook Robert Gielisse (een oud-hoofdbestuurder) en ik willen graag weer de handen uit de mouwen steken om 50Plus terug op de kaart te zetten.”

Dales benadrukt dat hij geen Kamerzetel meer ambieert, mocht hij uiteindelijk terugkeren naar 50Plus. ,,De lijst moet wel anders, maar daar hebben we tot eind januari de tijd voor.”

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: