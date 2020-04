650 miljoen euro coronasteun voor bloementelers en aardappelboeren

Het kabinet vergoedt 70 procent van de omzetderving voor bloementelers en boeren in de voedingstuinbouw. En fritesaardappelboeren krijgen 40 procent van de waarde van fritesaardappelen (de gemiddelde marktwaarde tussen september 2019 en februari 2020) voor alle aardappelen die zij nu nog in hun opslag hebben liggen.



,,Bepaalde sectoren waren niet geholpen met het noodpakket dat het kabinet eerder heeft gepresenteerd”, zegt minister Schouten van Landbouw. ,,We hebben hier te maken met bedrijven die in een unieke positie zitten. Je kunt groeiende gewassen niet stoppen.”



Schouten: ,,Daarnaast hebben de bedrijven te maken met producten die niet lang houdbaar zijn en die niet of moeilijk verwerkt kunnen worden. En er zijn bedrijven die juist in de maanden maart, april en mei een piekomzet draaien. Met deze regelingen stellen we veel bedrijven in staat de grootste klappen op te vangen.”