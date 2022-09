Aan geld geen gebrek voor Rutte IV: hoge gasprijs en inflatie spekken staatskas

Analyse Het kabinet worstelt niet alleen met de vele problemen in het land, maar ook met zichzelf

Slechte peilingen. Een opeenstapeling van onopgeloste crises. Onderling wantrouwen tussen de regeringspartijen. Nooit was de balanceeract van Mark Rutte zo wiebelig als in zijn vierde kabinet. Prinsjesdag, komende dinsdag, is omgeven met meer chagrijn dan ooit.

17 september