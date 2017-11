'Aanpak kindermishandeling topprioriteit voor Rutte III'

,,Kindermishandeling is vreselijk. Voor tienduizenden kinderen in Nederland is het de dagelijkse realiteit", zei De Jonge in het Theater Diligentia in Den Haag. Kindermishandeling is volgens hem, samen met andere vormen van huiselijk geweld, het grootste geweldsprobleem van onze samenleving.



Daarom komt De Jonge dit voorjaar met een actieplan, waarbij naast voorkomen ook het beter en eerder in kaart brengen van de problematiek centraal staat.



De burger speelt daarbij een belangrijke rol, meent De Jonge. ,,We kunnen van mensen niet vragen om kindermishandeling op te lossen, maar wel de mishandeling van één kind. Er is maar één iemand nodig om de cirkel van geweld te doorbreken. Elke Nederlander kan die ene zijn. Die ene leraar, die ene buurman, die ene huisarts. We mogen niet wegkijken".