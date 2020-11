Aanschafsubsidie voor schone bestelbus vanaf voorjaar 2021

Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): ,,Met dit steuntje in de rug bij de aanschaf van een schone bestelbus slaan we twee vliegen in één klap. Goed voor de schone lucht in onze steden, en het ondersteunt ondernemers de komende jaren bij de overstap naar een elektrische bestelbus. Zo’n bus is duurder in de aanschaf, maar goedkoper in het onderhoud en gebruik.”