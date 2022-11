Aantal fraudedossiers in de zorg is verdubbeld: ‘Sommigen maken tonnen winst, krankzinnig’

Partijen eisten vandaag uitleg van het kabinet na een bericht op deze nieuwssite over sjoemelende thuiszorgaanbieders. De Inspectie constateert bij diverse zorgaanbieders dat de zorg onder de maat is, met patiëntdossiers die niet deugen, suikerziektepatiënten bij wie de insulineprotocollen niet kloppen en dikke declaraties, die geïnd worden zonder goede zorg te leveren .

,,De sommetjes in het artikel zijn krankzinnig: aanbieders met vier ton omzet maken twee ton winst”, zei SP-Kamerlid Maarten Hijink tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. ,,De regels zijn nu zo dat we vanmiddag een zorginstelling kunnen oprichten en morgen winst kunnen maken. Wanneer stoppen we dit!?” PVV-Kamerlid Fleur Agema wil de ‘zwarte lijsten’ terug van malafide zorgaanbieders. ,,Criminelen eten de zorg leeg, ze maken slachtoffers.”

En GroenLinks-parlementariër Lisa Westerveld wil een einde aan de riante salarissen in de zorg, waardoor kleine zorgorganisaties met een handvol medewerkers de directeur wel een jaarsalaris van ruim een ton kunnen uitkeren. ,,We kunnen steeds schande roepen, maar het wordt nu wel heel makkelijk gemaakt om dit te doen.”

Helder

Minister Kuipers verving vandaag Conny Helder (die is afwezig vanwege haar bezoek aan Qatar) en stelt dat de frauduleuze praktijken bestreden moeten worden. Hoewel het totaalbedrag aan zorgfraude daalde - van 34 miljoen in 2020 naar 17 miljoen in 2021 - steeg het aantal fraudedossiers tegelijkertijd wel, van 300 naar 650. ,,Dus concluderen dat de fraude minder wordt, kunnen we niet. We werken nu aan een gezamenlijke screening met ons ministerie, de Nederlandse Zorgautoriteit en de inspectie.”