Aantal vrouwen in adviescolleges Rijk stagneert

Voer voor memes: waar grappen de koning en premier Rutte over tijdens de speech van Trump?

16:41 Waar zaten koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte over te grappen tijdens de opening van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York? De premier wil er niets over kwijt, maar het grappige fragment is voer voor allerlei grappen op sociale media.