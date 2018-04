Achterdocht achtervolgt Rutte III nu

Na een krappe week van controverse rond de afschaffing van de dividendbelasting, zal premier Rutte vandaag beteuterd de schade opmaken.



Ja, zijn coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hield ondanks aanvallen stand. Ja, zijn eigen verdediging bleef overeind, ondanks een motie van afkeuring die door vrijwel de gehele oppositie werd gesteund. Maar dan ook net aan: 67 Kamerleden stemden vóór de motie, 76 tegen. Rutte erkende aan het einde van het debat dat hij fouten heeft gemaakt. Evenwel vond hij het 'onterecht' dat er door de oppositie termen werden gebruikt als 'onwaarheid, actieve misleiding en evident leugenachtig'.

Hij heeft een onwaarheid verteld en de fout niet gecorri­geerd Lodewijk Asscher, PvdA

Moeilijk herstelbare schade

Want op één politiek wapen in Ruttes arsenaal zit moeilijk herstelbare schade: op zijn betrouwbaarheid.



Bij de oppositie zit het wantrouwen ongelofelijk diep. Het vertrouwen is 'beschaamd', aldus GroenLinks-leider Jesse Klaver. ,,Hij draait als een gladde aal om de waarheid heen", vindt PVV'er Geert Wilders. En ook oud-coalitiepartner Lodewijk Asscher (PvdA) velt een triest oordeel: ,,Ik zie spitsvondige taaltrucjes.''



Hun mening is niet milder geworden sinds vrijdag bleek dat er toch ambtelijke memo's bleken te bestaan die tijdens formatie waren gebruikt toen werd besloten de dividendbelasting af te schaffen. Punt is dat Rutte - en zijn medeonderhandelaars van CDA, D66 en ChristenUnie - menen dat die alleen op 'zijtafels' waren gebruikt, waar fractiegenoten onderhandelden.



Jesse Klaver (Groenlinks) en Geert Wilders (PVV) tijdens het Tweede Kamerdebat over de omstreden memo's rond de afschaffing van de dividendbelasting.

Leugens

Ik heb naar eer en geweten geantwoord Mark Rutte, VVD



Rutte houdt toch vol: ,,Ik kan er niet meer van maken dan dat ik geen herinneringen had aan die memo's.'' Volgens hem was de vraag eerder niet of er stukken bestonden, maar of hij die zich kon heugen. ,,Dat was niet zo. Dat houd ik staande. Ik heb naar eer en geweten geantwoord.''



Hij erkent wel dat het 'een fout' is dat hij niet eerder is nagegaan of er tóch geen memo's bestonden. ,,Het begint met een fout van mij.'' En hij heeft 'niets willen wegstoppen'.

Laconiek

De premier wist naar eigen zeggen alleen van een document dat toenmalig Financiën-staatssecretaris Eric Wiebes (mede-VVD'er) liet opmaken om de andere partijen in de formatie te overtuigen. ,,Maar dat was een ander stuk'', aldus Rutte. En dit schrijven viel volgens hem niet onder de stukken die openbaar gemaakt hoefde te worden. Segers, Buma en Pechtold volgen ongeveer dezelfde redenering. CDA-leider Buma was nog het meest laconiek over de zo lang geheim gebleven memo's. ,,Het zal wel, ik weet het niet meer. U hoeft dat niet te geloven, maar er is zoveel voorbijgekomen...'' Pechtold: ,,Het ging om stapels.''



De oppositie verhult het ongeloof niet: ,,U zit gewoon keihard te liegen", aldus Wilders. Daarom is er een motie van afkeuring ingediend die gesteund werd door de voltallige oppositie, afgezien van de SGP. Een klap voor het kabinet, al is het geen fatale.



Premier Mark Rutte (r) en minister Eric Wiebes tijdens het debat over de dividendmemo's.

Bittere pil

Hoe dan ook moet de felle tegenstand een bittere pil zijn. Juist het vorige kabinet strompelde chagrijnig naar het einde, vanwege gedraai en de leugens in de bonnetjesaffaire rond crimineel Cees H. En dat met een premier die toch al achtervolgd bleef door gebroken beloftes over steungeld naar Griekenland, de hypotheekrenteaftrek en uitgebleven lastenverlichting ('1000 euro voor iedere Nederlander').



Met een volgend kabinet hoopte premier Rutte die nasmaak weg te spoelen. Een frisse start. Maar na dik 180 dagen is de achterdocht jegens het kabinet he-le-maal terug. Eerst was er de beschamende leugen van Zijlstra, die zei dat hij in de datsja van Poetin was. En nu is er de 'mist', het gebrek aan 'herinneringen' rond geheime belastingmemo's. Onder al die argwaan moet het nog maar net warmgelopen kabinet de komende tijd voort. Niet bepaald de bliksemstart waarop het had gehoopt.