Advies: laat multinationals 600 miljoen euro meer belasting betalen

Multinationals betalen in Nederland te weinig of helemaal geen belasting doordat zij hier behaalde winsten op papier veel te royaal kunnen drukken. Door een bodem in de winstbelasting te leggen kan de schatkist jaarlijks 600 miljoen euro aan extra inkomsten tegemoet zien.

Dat is de belangrijkste aanbeveling van de adviescommissie die onderzoek heeft gedaan naar een eerlijker belastingheffing voor multinationals. Uit het rapport blijkt dat vooral de mogelijkheid om verliezen uit het verleden te mogen verrekenen met de jaarwinst ervoor zorgt dat multinationals soms jaren achtereen geen cent belasting betalen. Aan die mogelijkheid moet een einde komen, stelt commissievoorzitter Bernard ter Haar.

,,De verliesverrekening willen we beperken tot maximaal 50 procent van de belastbare winst”, aldus Ter Haar. Dit betekent dat over minimaal de helft van de winst altijd belasting afgedragen wordt. Ook zouden aandeelhouderskosten moeten worden beperkt. Daarmee zou Nederland beter in de pas lopen met andere Europese landen, waar verliesverrekening al vaker aan een maximum is gebonden.

Minimumtarief

De commissie vindt sowieso dat Nederland meer internationale samenwerking moet zoeken om ervoor te zorgen dat belastingontwijking door multinationals wordt beperkt. Zo zou de regering moeten pleiten voor een minimumtarief in de winstbelasting (vpb). Dat is een pikant voorstel, omdat de regeringspartijen hier verdeeld over zijn. Vooral de VVD wil dat Nederland zelf zijn tarieven kan bepalen, terwijl D66 – net als de linkse oppositie – juist voor Europese afspraken pleit.

Ter Haar stelt dat het vasthouden aan nationale zeggenschap over belastingtarieven ertoe leidt dat landen onder druk worden gezet om tarieven te verlagen, uit angst dat multinationals anders zullen vertrekken. Juist door samen afspraken te maken, kunnen landen voorkomen dat ze op fiscaal gebied tegen elkaar uitgespeeld worden. ,,Het is belangrijk je te realiseren dat meer internationale samenwerking er juist ook voor kan zorgen dat landen een zekere soevereine controle over hun belastinginkomsten terugkrijgen, als die samenwerking leidt tot een vermindering van belastingconcurrentie”, aldus Ter Haar.

Stoep

Het advies is aangeboden aan D66-staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën. Die gaat het rapport nu eerst bestuderen en komt ‘deze zomer’ met een reactie.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die om het onderzoek had gevraagd, zegt benieuwd te zijn welke voorstellen het kabinet overneemt. Volgens hem is het advies hoognodig, om te zorgen dat er evenwicht blijft bestaan tussen de fiscale behandeling van het MKB en grote bedrijven. ,,De economische pijn van deze crisis zal eerlijk verdeeld moeten worden. Het is goed dat het door het CDA gevraagde advies voor eerlijkere belastingheffing op multinationals er juist nu ligt”, stelt hij.