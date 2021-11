Advies: Minister van Ruimtelijke Ordening tegen verrommeling van Nederland

De onderhandelaars aan de formatietafel krijgen er vandaag nóg een zwaarwichtig advies bij. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) - een belangrijke adviseur van het kabinet - vindt dat er een speciale minister van Ruimtelijke Ordening moet komen. Dat, en nog méér, is nodig om ervoor te zorgen dat Nederland niet verder verrommelt.

Quote Nederland zit ruimtelijk op slot Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De afgelopen twintig jaar is de ruimtelijke ordening in ons land verwaarloosd, blijkt uit onderzoek door de Raad. Het Rijk heeft de manier waarop Nederland wordt ingericht vooral overgelaten aan provincies en gemeenten. Maar op dat regionale en lokale niveau ontbreekt het vaak aan kennis en geld. Daardoor is niet goed nagedacht over de gevolgen van de bouw van windmolens, bedrijventerreinen, distributiecentra, woningen en allerlei andere gebouwen.

Angst bij bestuurders

‘Een en ander is ontoereikend om de grote verbouwing die op Nederland afkomt goed aan te pakken’, schrijven de onderzoekers over de manier waarop het nu is geregeld. Het landschap is al aan het verrommelen en als er niets gebeurt, wordt dat alleen maar erger. Nederland zit volgens de Raad ruimtelijk ‘op slot’: politici en bestuurders zijn vooral bezig met ‘het uitstellen van vergaande beslissingen uit angst erop afgerekend te worden’.

Een minister van Ruimtelijke Ordening moet dat patroon doorbreken en ervoor zorgen dat wél goed wordt nagedacht over de gevolgen van veranderingen op het gebied van klimaat, energie, wonen, natuur en landbouw. Zo’n minister moet een eigen budget krijgen. Ook moeten provincies meer werk maken van ruimtelijke ordening, in samenspraak met de nieuwe minister.

Quote Ze zijn vooral bezig met het uitstellen van vergaande beslissin­gen uit angst erop afgerekend te worden

Opgedoekt

De meeste partijen in de Tweede Kamer zijn voorstander van meer regie van ruimtelijke ordening door het Rijk. Sinds 1965 had Nederland een aparte minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Maar in 2010 - bij de formatie van het eerste kabinet-Rutte met gedoogsteun van de PVV - werd het ministerie opgedoekt. De taken werden overgeheveld naar provincies en naar andere ministeries (Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat).

In hun verkiezingsprogramma’s zijn D66, CDA en ChristenUnie voorstander van een aparte minister. Van de onderhandelende partijen aan de formatietafel houdt alleen de VVD zich in het programma op de vlakte over de terugkeer van een aparte minister.

