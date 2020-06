Afschaffing fusietoets voor scholen strandt in Eerste Kamer

De fusietoets voor basisscholen en middelbare scholen wordt toch niet afgeschaft. In het regeerakkoord was afgesproken dat de bureaucratische toets zou verdwijnen, maar de Eerste Kamer heeft vanmiddag tegen afschaffing gestemd.

Het kabinet wil van de fusietoets af omdat die samengaan van scholen in de weg zit. Zulke fusies zijn juist nodig om ook in krimpgebieden voldoende scholen van verschillende stromingen te laten bestaan. Een te kleine school moet anders sluiten. De stemming beloofde al spannend te worden, omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de senaat.

Leerfabrieken

De wet die regelt dat scholen zo’n fusie na afloop van alle fusiebesprekingen moet laten toetsen werd in 2011 ingevoerd als een reactie op fusies tussen grote schoolbesturen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, waardoor zogeheten leerfabrieken ontstonden. Al snel bleek dat de fusietoets samenwerking in het primair en voortgezet onderwijs hinderde.



In november 2019 stemde de Tweede Kamer vóór afschaffing van de fusiecheck. De Eerste Kamer, waar de coalitiepartijen geen meerderheid hebben, is beducht voor ‘ongebreidelde schaalvergroting in het onderwijs’ en wil de fusietoets daarom behouden.

Overtuigen

Minister Arie Slob (Onderwijs) had gehoopt GroenLinks of een combinatie van de fractie-Otten en 50Plus nog te kunnen overtuigen. Slob sprak daarom vrijdag nog met de fractie-Otten en 50Plus-senator Martine Baay-Timmerman. Alleen 50Plus stemde uiteindelijk mee met de coalitiepartijen en de SGP. Dat was niet genoeg voor een meerderheid.



Senator Henk Otten zei in zijn stemverklaring fusies in krimpregio's prima te vinden. ,,Maar verdere schaalvergroting is een no-go.” Omdat de fusietoets blijft, komt een middelbare school met dertig leerlingen op Schiermonnikoog mogelijk al snel in de problemen. GroenLinks-Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort riep zijn collega's op voor een motie te stemmen die zorgt dat kleine scholen op de Waddeneilanden wel kunnen blijven bestaan. Die motie werd verworpen.

Noodzaak