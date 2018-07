Agenten: reorganisatie heeft negatief uitgepakt

Gasdebat LIVE: Bewoners van 1500 onveilige huizen krijgen pas na de zomer een brief

17:52 Wie draait er straks nou echt op voor de versteviging van duizenden huizen in het Groninger gasgebied? De NAM of toch de Staat? Minister Eric Wiebes (Economische Zaken), die deze week blunderde door onterecht te stellen dat de provincie meebetaalt, moet vandaag opnieuw tekst en uitleg geven in de Kamer over de versterkingsoperatie. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.