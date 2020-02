AIVD: kleine groep salafisten overheerst op internet en sociale media

,,We zien een soort tweede generatie ontstaan die goed de Nederlandse wetgeving kent, goed Nederlands spreekt en gemakkelijk de weg vindt, waardoor hun invloed groeiende is’’, zei Schoof, die om operationele redenen geen namen wilde noemen. Door de financiële steun uit het buitenland duwen de salafisten concurrerend aanbod weg, aldus Schoof. ,,In markttermen gesproken overheersen ze bijna de markt op internet en sociale media, omdat ze een stevige uitgangspositie hebben dankzij de financiering.’’



De groep is relatief klein, maar goed georganiseerd en daardoor ‘disproportioneel aanwezig’. De problematische gevallen onder de aanjagers stimuleren ‘antidemocratisch gedachtegoed’, via gesprekken, onderwijs en bijvoorbeeld kinderopvang. Zo zijn er moskeeën waar kinderen tussen de 0 en 4 jaar ‘op hele eenvoudige manieren gedachtegoed te horen krijgen dat intrinsiek strijdig is met de rechtsstaat’.