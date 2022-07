Al 4310 dagen minister-president door zich af te zetten tegen 'de schreeuwers van de zijkant’

met videoOnze premier zit dinsdag precies 4310 dagen in het Torentje, een record. Wat is het geheim van de minister-president aan wie niets lijkt te blijven kleven? Van zijn dagelijkse fietstochtjes tot taal inzetten als wapen: in deze uitgebreide special zoomen we in op tien aspecten van het fenomeen Mark Rutte.