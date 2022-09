Al langer twijfels over vertrokken minister in coalitie: 'Dikke middelvinger naar onze plannen’

1 juni 2022 - Coalitie: ‘Hij geeft ons dikke middelvinger’

Op een zomerse dag in juni laat Landbouwminister Henk Staghouwer aan de coalitiepartijen een eerste versie zien van een brief aan de Tweede Kamer waarin hij toekomstperspectief voor boeren schetst. Het kabinet wil dat boeren minder vee houden zodat Nederland aan de stikstof- en milieuregels voldoet. Het is aan de ChristenUnie-bewindsman om uit te leggen hoe zij in de toekomst ook nog een boterham kunnen verdienen. Slechter kan die brief niet vallen.