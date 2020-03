Als een speer naar de 300 abonnees: ministers worden programmamaker

Stef Blok maakte eind januari een bijzondere reis. Als eerste Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken bracht hij een officieel bezoek aan Armenië. Maar daarvan was niets te zien op journaals. Nee, het ministerie nam een eigen camerajournalist mee. In 39 seconden zien we Blok wandelend over een zebrapad in hoofdstad Yerevan, een krans leggen bij het genocidemonument, een persconferentie geven en horen we de VVD-bewindsman tegen de camera vertellen dat Nederland de economische banden met het land wil aanhalen.