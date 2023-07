Als het kabinet valt, hebben we op zijn vroegst eind september verkiezingen (maar waarschijnlijk later)

Laten we vooropstellen dat nog niets zeker is. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan nog met elkaar in gesprek, en misschien komen ze er nog wel uit. Maar de sfeer binnen het kabinet is bedrukt. Voornamelijk VVD en ChristenUnie staan zo diametraal tegenover elkaar over een kwestie als gezinshereniging, dat het zomaar afgelopen zou kunnen zijn met het vierde kabinet van Rutte. Wat dan?

Bij de val van het kabinet regeren ministers ‘demissionair’ door tot er een nieuw kabinet is. In het verleden sleutelden partijen soms zonder nieuwe verkiezingen een nieuwe coalitie in elkaar. Maar het is gangbaar dat na het ontslag van een kabinet ook nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, zodat de kiezer eerst zijn oordeel over de politiek kan geven via de stembus.

Die verkiezingen zijn gebonden aan een strak tijdschema. Op het moment dat de Tweede Kamer formeel ‘ontbonden’ wordt door de regering, gaat de teller lopen en moeten binnen drie maanden nieuwe verkiezingen gehouden worden. Dat besluit is niet aan een deadline gebonden. Dus als de gevallen bewindslieden eerst hun zomerreces vieren en pas daarna het parlement ontbinden, zijn de verkiezingen bijvoorbeeld pas in november.

Omtzigt moet snel beslissen

Daarbij geldt wel: hoe sneller er verkiezingen komen, hoe meer werk er aan de winkel is voor politieke partijen. Zij moeten snel hun kieslijsten samenstellen, een lijsttrekker aanwijzen - of kiezen - en een campagne op touw zetten. De lijsten moeten 44 dagen vóór de verkiezingen zijn ingediend.

Nieuwkomers hebben nog meer haast: die moeten zeker drie maanden voor de verkiezingen hun naam registreren. Als Pieter Omtzigt inderdaad met een nieuwe partij wil meedoen en als het linkse duo GroenLinks/PvdA als fusiepartij een gooi wil doen naar de Kamer, moeten ze dat snel beslissen.

Uiteindelijk mogen we dan met de rode potloodjes naar de stembus. Daarna moeten de stemmen nog geteld worden, uitslagen gecontroleerd, en de nieuwe Kamerleden gecheckt. Dat proces duurt doorgaans een week of twee. Dus als het kabinet vandaag zou vallen en daarna meteen bij gratie van de koning zou besluiten de Kamer te ontbinden, hebben we dus op 7 oktober op zijn vroegst de installatie van een nieuwe Tweede Kamer. De verkiezingen zijn in dat geval in de voorlaatste week van september. Maar naar alle waarschijnlijkheid duurt het langer.

Het landsbestuur houdt overigens niet op in deze periode. Het oude kabinet gaat nog even demissionair door, wat betekent dat ze enkel voor ‘niet controversiële’ dossiers besluiten mogen nemen. Welke onderwerpen te politiek beladen zijn, worden van te voren bepaald. De oude Tweede Kamer blijft actief totdat de nieuwe er zit, ook al is er al besloten te ontbinden. Na de uitslag gaan partijen weer in formatie, en kunnen we er weer vier jaar tegenaan.

