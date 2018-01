Ambassadeur VS in Panama stapt op vanwege Trump

Ambassadeur Hoekstra door het stof: Uitspraken waren gewoon fout

12 januari Gisteren vertikte de nieuwe Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra het nog om ook maar íets te zeggen over zijn markante uitspraken over Nederlandse 'no-gozones', maar vandaag biedt hij dan toch zijn excuses aan. In een interview met De Telegraaf neemt hij de uitspraak over 'gevaarlijke moslimzones en een in brand gestoken politici' terug.