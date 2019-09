Ambtenaren wilden zich bemoeien met pleitnota OM in zaak-Wilders

UpdateAmbtenaren van het ministerie van Justitie wilden ‘meelezen’ met het Openbaar Ministerie (OM) als deze in de Wilders-zaak over zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraken de pleitnota gingen schrijven.

Dat blijkt uit geheime documenten die in handen zijn van RTL Nieuws.

De ambtenaren e-mailen aan elkaar dat zij het slotwoord van het OM, het zogenoemde requisitor, vooraf zouden willen ontvangen. ,,Krijgen we het requisitoir vooraf, zoals in de zaak-Martijn? (Het verbod op pedofielen-vereniging Martijn, red.) Dat zou ik verstandig vinden, dat kunnen jij en X ‘meelezen’ en waar nuttig opmerkingen doorgeven.”

Het gaat om mailwisselingen uit september 2014. RTL had eerder documenten opgevraagd, omdat het vermoeden bestond dat het ministerie van Justitie en Veiligheid druk zette op het OM om Wilders te vervolgen.

Ontkennen

Zowel het ministerie als OM ontkennen dat overigens. Zij zeggen dat ambtenaren zich niet inhoudelijk met de zaak hebben bemoeid. Dat wordt door een ambtenaar benadrukt in de mailwisseling: ‘De minister is uiteraard verantwoordelijk voor het handelen van het OM, maar wil bij deze zaak zo ver mogelijk wegblijven om iedere schijn van politieke bemoeienis tegen te gaan.’ Misschien wilden zij zich wel met de zaak bemoeien, maar enig invloed is er niet geweest, zei de aanklager van het OM deze week nog.

Uit de documenten blijkt niettemin dat ambtenaren wel argumenten aandroegen bij het OM om Wilders te vervolgen. In e-mails noemen ze zijn uitspraken ‘kwaadaardig’ en ‘racistisch’.

‘Dit gebeurt in Rusland nog niet’

In een vraaggesprek met RTL Nieuws reageert Wilders ontstemd en komt met een hele rits klachten: ,,Het ministerie van Justitie mag zich nooit bemoeien met een rechtszaak. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben ervoor gezorgd dat er toch werd vervolgd, terwijl mijn zaak dus eigenlijk niet strafbaar was. Ze hebben gezegd: we willen de stukken zien, dan kunnen we ze lezen en adviseren. Ze hebben inhoudelijk gezocht dat er punten bij de dagvaarding kwamen. Dat gebeurt in Rusland nog niet, dat gebeurt in Cuba nog niet. Deze rechtszaak moet nu stoppen. Vandaag ben ik het, maar morgen kan het een ander zijn. De Kamer moet dit met een parlementaire enquête tot tot op de bodem uitzoeken.”

Dinsdag gaat het hoger beroep in de zaak-Wilders verder. Wilders en zijn advocaat Knoops zullen het Hof vragen het proces te stoppen, zegt Wilders in een reactie. ,,Het is onvoorstelbaar dat het ministerie van Justitie zich tot in detail met mijn zaak heeft bemoeid. Het lijkt een hetze, een afrekening van de VVD-minister en zijn departement, tegen mij.”

Invloed

Het Openbaar Ministerie zegt dat de e-mails tussen ambtenaren niet van invloed zijn op de strafzaak, omdat het besluit om Wilders te vervolgen al maanden ervoor was genomen.