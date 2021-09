Amper draagvlak voor ‘Duitse model’ coronapas: Tweede Kamer is tegen uitsluiten niet-gevaccineerden

Formatie gaat woensdag verder, Remkes wil ‘werk van voorganger Hamer niet overdoen’

27 september De formatie lijkt vandaag geen steek verder gekomen. Na ruim tien uur vergaderen heeft informateur Johan Remkes laten weten dat er woensdag verder wordt gepraat. ,,Er gaat één ding niet gebeuren’’, zegt hij daarbij. ,,We gaan niet terug naar de varianten die onder mijn voorganger als informateur hebben gecirculeerd. Dat is een herhaling van zetten. Dat gaan we niet doen.’’