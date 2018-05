Amsterdamse raad maakt een potje van zoektocht naar burgemeester

Minister vraagt Groningers opnieuw om geduld rond gasbesluit

23 mei Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) heeft vanmiddag laconiek gereageerd op het afbreken van het overleg over de versterking van door de gaswinning beschadigde huizen in Groningen. ,,Vastlopen is een groot woord'', aldus de bewindsman, die de boze Groningers vraagt om nog even geduld te betrachten.