Annabel Nanninga haalt keihard uit naar Baudet: ‘Ik eis dat hij niet op de kieslijst komt’

In een opiniestuk op The Post Online schrijft Nanninga dat Baudet zich ‘binnenskamers de afgelopen dagen volstrekt onmogelijk heeft gemaakt’. ,,Nu hadden we dus een weekend achter de rug waarin na drie dagen vergaderen over de vraag ‘wat zullen we nou toch eens doen aan neonazi’s’ het antwoord luidde: eigenlijk helemaal niets. Een weekend waarin de partijleider liever de hele partij in de open haard flikkert, dan gewoon stante pede overgaat tot het uitroken, ontslaan en royeren van foute elementen.’’



Nanninga noemt het optreden van Baudet ‘een farce’. ,,Iemand die zich op deze manier heeft gedragen zoals Baudet alleen al dit weekend zowel openlijk als binnenskamers deed, iemand die een partij zo zwaar beschadigt, zou in iedere normale partij niet alleen volstrekt onhoudbaar zijn in het bestuur, maar op staande voet worden geroyeerd. Het is hetzelfde patroon als met de radicale JFvD’ers: wangedrag wordt beloond.’’