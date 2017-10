Annabel Nanninga lijsttrekker FvD Amsterdam

Kabinetsploeg Rutte III rond, op D66’ers na

20 oktober Het derde kabinet-Rutte is bijna compleet. VVD, CDA en ChristenUnie hebben de personele bezetting helemaal rond. Alleen bij D66 zijn nog vraagtekens, met name wie namens de democraten straks de scepter zwaait over de geplaagde Belastingdienst.