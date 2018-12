Anonieme buitenlandse giften aan moskee mogen niet meer

Eerder dit jaar ontstond er onrust , toen uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC bleek dat zeker dertig islamitische organisaties de afgelopen jaren geld vroegen of kregen uit onder meer Qatar, Koeweit en Saoedi-Arabië. De vrees bestaat dat dit soort landen invloed ‘kopen’ in moskeeën, door die te financieren, en dat de radicale islam daarmee wordt verspreid.

'Bedreigingen van radicale en extremistische organisaties zijn de afgelopen jaren toegenomen', schrijft het kabinet. 'Daarom wil het kabinet de samenleving beter beschermen.’

Dekker denkt aan organisaties die geweld prediken, of de sharia in willen voeren. ,,Nederland is een fantastisch vrij land, maar waar die vrijheid wordt misbruikt moeten we ook niet naïef zijn.”

Het kabinet wil rechtspersonen die de samenleving ontwrichten of een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid eerder kunnen verbieden. Daarom wordt duidelijker in de wet omschreven wat in Nederland in strijd is, of kan zijn, met de openbare orde. Daardoor wordt het voor de rechter makkelijker om een rechtspersoon te verbieden.

Volledig scherm De As-Soennah Moskee in Den Haag zou banden onderhouden met bedenkelijke Koeweitse financiers. © ANP

Langere straffen

Wie daarna toch doorgaat met zijn of haar kwalijke activiteiten, kan twee jaar gevangenisstraf krijgen. Nu is dat nog één jaar. Leidinggevenden kunnen een bestuursverbod van vijf jaar opgelegd krijgen. Daardoor kunnen ze niet aan de slag voor een andere organisatie. ‘Met dit voorstel wil het kabinet een krachtig signaal geven dat er in Nederland geen plaats kan zijn voor dit soort organisaties', schrijft Dekker.

Het openbaar maken van giften boven de 15.000 euro staat in een ander wetsontwerp. De nieuwe regel geldt voor stichtingen, verenigingen en kerkorganisaties. Hiermee wil minister Dekker voorkomen dat 'geldschieters invloed kopen om maatschappelijke organisaties te verleiden tot gedrag dat haaks staat op alles wat wij in Nederland koesteren'.

In het verleden is er volgens de minister ook ‘allerlei onderzoek gedaan’ naar geldstromen. ,,Maar de onderste steen kwam nooit boven. Dat punt hebben we hiermee opgelost te hebben.”

Motief

Met de openbaarmakingsplicht van grote giften moeten de geldstromen goed in beeld komen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld met een stichting, kerk of moskee in gesprek gaan met de vraag welk motief schuilt achter een grote schenking uit het buitenland, schrijft het kabinet. Ook kan het binnen organisaties zelf tot discussie leiden over de koers, is de hoop.

De geldstromen kunnen ook een rol spelen bij het onderzoek naar eventuele strafbare feiten. Maatschappelijke organisaties die niet kwetsbaar zijn voor buitenlandse beïnvloeding, kunnen worden vrijgesteld.