AOW-leeftijd met drie maanden omhoog in 2028

De AOW-leeftijd gaat in 2028 omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Dat heeft het kabinet vanmorgen bekendgemaakt. De stijging is het gevolg van nieuwe prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daaruit blijkt dat Nederlanders gemiddeld ouder worden.

In de wet staat dat de AOW-leeftijd stijgt als de levensverwachting stijgt. Op dit moment krijgen mensen AOW als ze 66 jaar en 7 maanden zijn, volgend jaar is dat drie maanden later. Vanaf 2024 ligt de pensioendatum op 67 jaar. Ook voor de jaren daarna is besloten dat 67 de leeftijdsgrens blijft. Maar in 2028 komt daar dus een einde aan en komen er opnieuw drie maanden bij.

Volgens het CBS leven Nederlanders die in 2028 65 jaar worden gemiddeld nog 21,05 jaar door tot hun overlijden. Daarmee ligt de levensverwachting van deze groep ruim 1,5 jaar hoger dan de mensen die in 2021 65 werden. In de wet is afgesproken dat voor ieder jaar dat mensen gemiddeld langer leven ze acht maanden langer moeten doorwerken. Eerder was het zelfs zo dat elk jaar langer leven een jaar later met pensioen betekende. Door afspraken in het pensioenakkoord is dat tempo echter wat teruggeschroefd.

Minister Carola Schouten (Pensioenen) stuurt later vandaag nog een brief naar de Kamer over de gevolgen van de gestegen levensverwachting.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek:

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.