AOW-leeftijd voor het eerst in tien jaar niet omhoog

De AOW-leeftijd stijgt straks voor het eerst in tien jaar niet. Ook in 2023 mogen mensen met 67 jaar en drie maanden met pensioen, maakt minister Koolmees van Sociale Zaken zojuist bekend.

De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting en die stijgt niet zo snel als voorzien, blijkt uit de laatste berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In november vorig jaar werd besloten dat de leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat in 2022 verhoogd wordt naar 67 jaar en 3 maanden. Nu blijkt dat de levensverwachting blijft steken, blijft ook de AOW-leeftijd gelijk voor 2023.

De overheid besluit elk jaar of de AOW-leeftijd voor over vijf jaar moeten worden verhoogd. ,Dat moet vijf jaar van tevoren worden gemeld om mensen tijdig hierover te informeren. Dan hebben ze tijd om zelf aanvullende maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld extra sparen voor hun (aanvullend) pensioen of om nu alvast een extra verzekering af te sluiten als ze toch eerder willen stoppen met werken', aldus Koolmees in een verklaring.