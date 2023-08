Arib eist alle informatie rond aantijgingen over haar gedrag

In september 2022 besloot het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, het presidium, een onderzoek in te stellen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Arib in de tijd dat ze Kamervoorzitter was. Op basis van anonieme brieven die daarover waren binnengekomen, is unaniem tot een onderzoek besloten. Arib zei zondag in het tv-programma Zomergasten dat ze nog steeds niet weet waarvan ze precies wordt beschuldigd.