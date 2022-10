Arib nog ‘gewoon’ Kamerlid, Kamer wacht op afscheidsbrief

Die brief is nog niet binnen, meldt een woordvoerder van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. ,,Dat is niet ongebruikelijk, er kan wel vaker een paar dagen zitten tussen de aankondiging en de formele brief.” Pas nadat de brief is ontvangen, kan de Kiesraad een opvolger voor de vrijgekomen zetel benaderen. Omdat Arib die nog niet heeft ingeleverd, is er dus ook geen afscheid vandaag in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Al zou Arib daar op eigen verzoek ook nog helemaal vanaf kunnen zien.

Arib stapte op nadat vorige week via NRC uitlekte dat de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer, het presidium, had besloten een onderzoek naar haar in te stellen. Bij het presidium waren twee anonieme brieven binnengekomen waarin haar werkwijze als Kamervoorzitter (2016-2021) onder andere werd getypeerd als 'schrikbewind'. De leden van dat presidium stemden unaniem vóór een onderzoek, ook haar PvdA-fractiegenoot Henk Nijboer. De aantijgingen waren volgens hem ‘zo ernstig en serieus’ dat die onderzocht moeten worden.

Vendetta

Arib ontkende de aantijgingen vorige week en stelde dat er sprake is van een ‘politieke afrekening’ door de huidige Kamervoorzitter Bergkamp. De D66'er ontkent dat op haar beurt weer. ,,Het gaat niet over de rol van de voorzitter of de vendetta met de vorige voorzitter. Daar laat ik mij niet in meetrekken”, zei ze gisteren. ,,Het gaat om sociaal onveilige verhalen die we hebben gehad en die we serieus hebben genomen.”

NRC schreef gisteren een uitgebreid verhaal over de werkwijze van Arib. Hoewel ze werd gevierd als Kamervoorzitter, liet ze bij ambtenaren ‘een ander, onberekenbaar gezicht’ zien, aldus de krant. De Ondernemingsraad noemde haar gedrag ‘aanmatigend en intimiderend’.

De timing van de meldingen zou te maken hebben met Aribs verkiezing als voorzitter van de commissie die de parlementaire enquête naar corona voorbereidt. Kamerambtenaren zouden vrezen weer met Arib te maken te krijgen. Maar volgens de griffier van die Kamercommissie wordt er ‘op een professionele manier’ samengewerkt met de commissie, ‘ook met de voorzitter’. De ambtenaren zagen volgens een brief van de griffier waar HP/De Tijd over schrijft ‘geen belemmeringen’ om dat te blijven doen.

De griffier stuurde de brief naar de Kamerleden die in de coronacommissie zitten als reactie op een uitzending van Op1. In de talkshow werd gezegd dat ‘het niet boterde’ tussen commissievoorzitter Arib en de ambtenaren. ‘Als staf herkennen wij ons niet in dit beeld’, schrijft de griffier.