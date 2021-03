Arib over overlijden vader: ‘Hij moest gewoon werken, want daar was hij voor’

Vanavond is Kamervoorzitter Khadija Arib als tweede gast van dit seizoen te zien in Sterren op het Doek. Drie schilders gaan haar weer zo goed mogelijk proberen te portretteren. Tussendoor wordt ze geïnterviewd door presentator Özcan Akyol. Daarin zal de 60-jarige politica onder meer open zijn over het overlijden van haar vader, toen ze 19 jaar was en net een paar jaar in Nederland. Het is één van de dingen die haar strijdlustig heeft gemaakt.



Arib kwam op haar zestiende over uit Marokko naar Nederland, waar haar vader als gastarbeider werkte. Na een paar jaar kreeg hij last van zijn borst en de huidige Kamervoorzitter ging als tolk mee naar de artsen. ,,Daar zeiden ze dat hij aan het werk moest. Maar op een gegeven moment kon hij ook echt niet meer. Toen heeft hij zich ziek gemeld. We hebben gezegd hij moet naar het ziekenhuis. Foto’s laten maken.”



Het kwam te laat. ,,Tussen het stoppen met werken en zijn overlijden zat één maand", vertelt ze. Ook legt Arib uit dat er in de tijd heel anders met gastarbeiders werd omgegaan. ,,De huisarts belde ook met de chef personeelszaken. Dat vond ik raar, dat hij met je werk belt. Je moest gewoon aan het werk, want daar ben je voor.”



Het hele gesprek met Khadija Arib in Sterren op het Doek is vanavond om 20.35 uur te zien op NPO 2 bij Omroep Max.